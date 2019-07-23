2019-07-23T20:58:51+03:00
Общество

Посольство РФ в США готово помочь с возвращением тела Дадашева на родину

Российский боксер серьезно пострадал во время боя и скончался уже в больнице
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский боксер Максим ДадашевРоссийский боксер Максим ДадашевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким российского боксера Максима Дадашева, который скончался от травм, полученных во время боя с мексиканцем Субриэлом Матиасом, и заявило о готовности помочь с транспортировкой его тела на родину.

"В связи со смертью российского боксера М.К.Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что бой в Мэриленде стал для Максима Дадашева последним. Петербуржец до последнего не хотел уходить с ринга, хотя уже еле стоял на ногах. В 11 раунде тренеру удалось уговорить бойца остановить поединок, и уже возле раздевалки спортсмен потерял сознание.

Россиянина экстренно доставили в больницу, где диагностировали сильнейший отек мозга. Дадашеву сделали трепанацию черепа, но спасти боксера не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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