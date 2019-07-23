2019-07-23T21:26:22+03:00
Происшествия

Суд оставил Абызова под арестом до 25 октября

Срок следствия по делу также продлен - до декабря 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров/ТАССМихаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова еще на три месяца. Таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство Следственного комитета России.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Абызову на три месяца, то есть до 25 октября", - зачитал постановление судья Артур Карпов.

Аналогичная мера была принята в отношении двух других фигурантов дела - бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова и директора по экономике и финансам компании "Рэмис" Галины Фрайденберг. Срок следствия по делу также продлен, до декабря 2019 года.

Адвокат Александр Аснис сообщил о намерении обжаловать решение о продлении ареста в Московском городском суде, передает ТАСС.

Сайт kp.ru Абызову и его помощникам вменяются обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж четырех миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела не признают, сотрудничать со следствием отказываются.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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