Суд продлил арест Абызова на два месяца

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-23T17:59:31+03:00

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» / ТАСС

Ходатайство Следственного комитета по делу экс-министра было удовлетворено [видео]

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В четверг, 23 мая, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил на два месяца арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызов, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля", - зачитала постановление судья Евгения Николаева.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 17 мая следствие запросило продление ареста Абызова на два месяца. Рассмотрение данного ходатайства состоялось в четверг, 23 мая, когда при обыске в квартире тещи Абызова нашли пакетики с наркотическим веществом. Однако теща экс-министра заявляет, что найденное - это «лечебное вещество».

Напомним, экс-министру и пяти его подельникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU