Абызов признался, что уже бывал в СИЗО и обстановка ему знакома

26 марта был задержан экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и пять его подельников. Всем уже предъявлены обвинения в создании ОПС и выводе за рубеж 4 млрд. рублей.

Глубокой ночью после первых следственных действий этого громкого дела, задержанных доставили в ИВС по САО Москвы, где утром, накануне суда и нашли из правозащитник из Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

- Когда мы зашли в камеру, Михал Абызов лежал на нарах с капюшоном на голове, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. - Я даже сразу его и не узнал. Так он с нами и общался лежа.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иван Мельников. Фото Александр Щербак/ТАСС

- Я не спал всю ночь, - признался экс-министр. - Еды тоже пока еще не давали.

Одет просто, в джинсах, кроссовках и спортивной кофте. Вид был очень сонный. Подробности своего задержания чиновник, обвиняемый в создании ОПС, не рассказывал. Кроме того, что полицейские вели себя крайне вежливо.

- Никаких физических угроз, ничего такого. Все было достаточно деликатно. Допросы длились до поздней ночи, но я не против. Все сотрудники СК вежливые и образованные. Никаких замечаний к ним у меня нет, - добавил Абызов.

Михаил Абызов на заседании правительства, 2016 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правозащитники начали разъяснять задержанному его права и обязанности, а так же правила внутреннего распорядка в местах заключения.

- Спасибо, я в курсе. Бывал в подобных местах в рамках работы «Открытого правительства». В СИЗО «Матросская тишина», в женской колонии. Был проект по прозрачности работы ФСИН.

В ИВС на Осташковском шоссе эту ночь провели и другие подозреваемые по делу об афере в 4 миллиарда рублей. Все чиновники и топ-менеджеры крупных энергетический компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

- Все жаловались на то, что больше 3-часов провели в автозаках уже тут, на территории ИВС. Их не выпускали и держали в машинах. В ИВС пояснили, что просто не могли так быстро справиться с оформлением такого большого числа задержанных сразу. Александр Пелипасов сказал, что ему было плохо, так как страдает гипертонией, а в автозаке душно, не давали воды и не выводили в туалет. Галина Фрайденберг же больше переживала за детей.

- Я экстренно вылетела из Новосибирска в Москву по вызову следователя. Задержана прямо в аэропорту, откуда привезли в СК, а потом сюда. Как там мои дети я даже не знаю пока.

Сегодня Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения всем фигурантам уголовного дел. Следствие настаивает на аресте.

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