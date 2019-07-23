Россия представила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 21:39 2019-07-23T21:39:52+03:00

Речь идет о реализации долгосрочной программы по нормализации обстановки в регионе

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Министерство иностранных дел России презентовало свою Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Речь идет о долгосрочной программе по нормализации обстановки, урегулированию конфликтов и определению ориентиров будущей системы посткризисного устройства на Ближнем Востоке.

Инициатива включает предложения, разработанные еще в конце 1990-х годов и доработанные в 2004-м и 2007-м. Ее центральной задачей является создание международной организации по обеспечению безопасности и сотрудничеству в регионе, в которую бы входили не только страны Персидского залива, но и Россия, Китая, США, Индия, а также государства Евросоюза.

Кроме того, в Концепции прописывается постепенное сокращение иностранного военного присутствия на Ближнем востоке и выработка общих мер доверия между сторонами, сообщается на сайте МИД РФ.

Сайт kp.ru писал, что Россия решила представить этот документ в ответ на предложение Соединенных Штатов о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU