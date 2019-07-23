2019-07-23T16:44:31+03:00
Политика

В МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции в Ормузском проливе

Ранее США сообщили о концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, к которой присоединятся страны «по всему миру»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции для патрулирования Ормузского проливаВ МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции для патрулирования Ормузского проливаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заявление Соединенных Штатов о создании коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся государства «по всему миру», является абсолютно непонятным. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отметив, что российской стороне ничего не предлагали.

«Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают какие-то идеи… То, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно», - сказал министр.

Богданов сообщил, что Москва предлагает свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива и представит ее в очередной раз во вторник, 23 июля.

Напомним, после того, как силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе два нефтянях танкера под флагом Британии, госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива для того, чтобы «изменить поведение» руководства Исламской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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