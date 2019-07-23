2019-07-23T03:52:19+03:00
В мире

Помпео: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

По словам американского госсекретаря, к ней присоединятся страны «по всему миру»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны «по всему миру».

«Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать страны со всего мира», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телекомпании WFTV 9.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в американской администрации сообщили, что иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Тогда представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что «угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения», так как «мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров», и защищать «эту основу мирового благосостояния» обязаны все страны.

Позже, 19 июля, силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под флагом Британии. Местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них трое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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