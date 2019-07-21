Правительство рекомендовало британским судам обходить Ормузский пролив

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-21T05:29:06+03:00

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Всем судам под флагом Великобритании рекомендуется временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Такое решение принял британский правительственный комитет Cobra, занимающийся чрезвычайными ситуациями.

Экстренное заседание комитета состоялось в ночь на 20 июля. На нем обсуждали ситуацию с задержанием властями Ирана британских танкеров Stena Impero и Mesdar. Как рассказал представитель британского правительства,корабли должны "держаться подальше от зоны" пролива в течение "промежуточного периода" времени.

Он отметил, что Лондон обеспокоен "недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Организация Североатлантического договора осудила Иран за захват двух нефтяных танкеров, один из которых шел под британским флагом, и призвали Тегеран освободить суда и экипажи.

Напомним, 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под знаком Британии. Сначала местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них трое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU