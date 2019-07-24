2019-07-24T02:14:03+03:00
Политика

МВД Украины отправило в Донецкую область вертолет со спецназом

Такое решение было принято из-за акции протеста у окружного избиркома в Петровске
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область. Фото: Twitter /МВД УкраиныМВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область. Фото: Twitter /МВД Украины
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Министерство внутренних дел Украины отправило в подконтрольную Киеву часть Донецкой области вертолет с бойцами полицейского спецназа «для стабилизации ситуации» в городе Петровск, где местные жители устроили акцию протеста у здания, в котором располагается окружная избирательная комиссия №50.

Люди не довольны тем, как проходит подсчет голосов, отданных ими на выборах новых депутатов Верховной рады – они убеждены, что допускаются нарушения.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на странице украинского МВД в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы, жители мятежных Донецкой и Луганской народных республик в голосовании участия не принимали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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