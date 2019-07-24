2019-07-24T03:47:31+03:00
Происшествия

Авария с двумя школьными автобусами в Канаде: пострадали 69 человек

Большинство госпитализированных – дети от семи до 12 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с двумя школьными автобусамиВ Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с двумя школьными автобусамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадской провинции Квебек на трассе загорелись два школьных автобуса, в результате в больницу были доставлены 69 человек, большинство пострадавших – дети, передает телеканал CTV.

Это случилось около 10 утра по местному времени во вторник, 23 июля. На трассе недалеко от Монреаля легковушка резко замедлила ход, в нее врезался сначала один шедший сзади автобус, а потом и второй, после столкновения оба загорелись.

В салонах автобусов в тот момент находилось 83 ребенка в возрасте от пяти до 12 лет: детей везли в летний лагерь. К счастью, никто из них тяжело не пострадал, в основном, все получили легкие травмы.

Отмечается, что из-за большого числа одновременно поступивших пациентов в больницу ближайшего к месту ДТП городка прибыло подкрепление из соседних населенных пунктов: дополнительный персонал и сотрудники «Скорой помощи».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале в Канаде произошла массовая авария с участием более 70 машин, в том числе нескольких грузовиков и бензовоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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