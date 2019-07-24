Жертвами теракта в Пакистане стали два человека, 16 пострадали

СЕГОДНЯ 05:59 2019-07-24T06:15:17+03:00

По данным местной полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному возле аптеки Фото: REUTERS

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В пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мера два человека, еще как минимум 16 получили ранения, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию.

Заместитель начальника городской полиции Абдул Раззак Чима рассказал изданию, что злоумышленники прикрепили самодельное взрывное устройство к мотоциклу, который припарковали в многолюдном месте – возле аптеки.

Он уточнил, что все пострадавшие – гражданские лица, двое раненых скончались по дороге в больницу. По словам представителя правоохранительных органов, виновных в этом преступлении и мотивы нападения предстоит выяснить. Начато расследование.

Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Стоит отметить, что экстремисты нередко устраивают теракты в Пакистане. Ранее сайт kp.ru писал о взрыве возле храма в Лахоре, тогда погибли восемь и пострадали 25 человек. А в начале июля мужчина открыл огонь по людям в аэропорту того же города, тогда были убиты два человека, один ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU