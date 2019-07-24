2019-07-24T06:15:17+03:00
Происшествия

Жертвами теракта в Пакистане стали два человека, 16 пострадали

В городе Кветта взорвался мотоцикл, припаркованный возле аптеки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным местной полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному возле аптекиПо данным местной полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному возле аптекиФото: REUTERS
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В пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мера два человека, еще как минимум 16 получили ранения, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию.

Заместитель начальника городской полиции Абдул Раззак Чима рассказал изданию, что злоумышленники прикрепили самодельное взрывное устройство к мотоциклу, который припарковали в многолюдном месте – возле аптеки.

Он уточнил, что все пострадавшие – гражданские лица, двое раненых скончались по дороге в больницу. По словам представителя правоохранительных органов, виновных в этом преступлении и мотивы нападения предстоит выяснить. Начато расследование.

Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Стоит отметить, что экстремисты нередко устраивают теракты в Пакистане. Ранее сайт kp.ru писал о взрыве возле храма в Лахоре, тогда погибли восемь и пострадали 25 человек. А в начале июля мужчина открыл огонь по людям в аэропорту того же города, тогда были убиты два человека, один ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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