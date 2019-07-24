В Госдуме предложили отменить информационное согласие на вмешательство при приезде скорой

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-24T08:22:58+03:00

Депутат Дмитрий Морозов отметил, что врачи должны сначала получить согласие на медицинское вмешательство и только потом оказывать помощь пациенту

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Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил считать согласием гражданина на медицинское вмешательство уже сам факт вызова скорой помощи. Это, по мнению депутата, необходимо для того, чтобы при приезде к пациенту врачи не теряли время на бюрократические процедуры, а сразу же приступали к лечению.

"По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия, - приводит ТАСС его слова. - Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?".

Морозов пояснил, что согласно действующему законодательству врачи скорой, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту. Прежде всего они должны получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

По словам парламентария, в настоящее время врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей. "Нам нужно от этого уйти, подчеркнул Морозов. - Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Госдума 16 июля в третьем и окончательном чтении приняла пакет законопроектов об ужесточении наказания за препятствование деятельности медицинских сотрудников. Так, штраф за непропуск машины скорой помощи будет увеличен с 500 рублей до 3-5 тысяч. Кроме того, возможно лишение водителя прав на управление транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU