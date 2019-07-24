2019-07-24T08:35:41+03:00
Политика

Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией

В Госпогранслужбе считают, что оборудование позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу
Марина ВЕНЦОВА
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Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией. Фото: сайт Госпогранслужбы УкраиныУкраина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией. Фото: сайт Госпогранслужбы Украины
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Комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ установлены в пунктах пропуска Украины с Россией и Молдавией. Об этом сообщили в пресс-службе Государственная пограничная служба Украины.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В пресс-службе добавили, что при установке комплексов присутствовала делегация из Соединенных Штатов, представители которой провели проверку работоспособности установленной в пунктах пропуска аппаратуры и передали ее представителям пограничных отрядов.

По данным ведомства, новое оборудование будет способствовать "предотвращению и пресечению попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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