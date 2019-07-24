Минпросвещения попросит МЧС разработать требования безопасности к палаточным лагерям

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-24T09:39:16+03:00

В МЧС отметили, что речь в том числе идет о расстоянии между палатками, о застежках и материалах, из которых они сделаны

Изменить размер текста: A A

Статс-секретарь - заместитель министра просвещения России Павел Зенькович сообщил, что Министерство просвещения после трагедии в Хабаровском крае, в результате которой погибли четыре ребенка, обратится к Министерству чрезвычайных ситуаций с просьбой разработать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях.

"Для нас очевидная история - разговаривать с [главой МЧС] Евгением Николаевичем [Зиничевым], чтобы такие нормативы появились", - сказал он на совещании в Хабаровске в среду.

Со своей стороны врио начальника краевого главка МЧС Иван Колонтай на совещании отметил, что в настоящее время требований пожарной безопасности к палаточным лагерям нет. Речь в том числе шла о расстоянии между палатками, о застежках и материалах, из которых они сделаны.

"Эта ситуация требует серьезного разбора», - приводит ТАСС слова Зеньковича. При этом он добавил, что важно разобрать ситуацию, чтобы принять меры не только в регионе, но и по всей России. "Надо посмотреть всю цепочку [проверок лагерей], потому что на первый взгляд вроде бы все было сделано", - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Из 26 палаток, которые были в городке, сгорели 20. Всего в лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Позже еще трое детей скончались в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU