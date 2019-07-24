СК: сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в детском лагере

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-24T10:08:09+03:00

Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в детском лагере Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций задержан по делу о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском. Как сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ, его подозревают в халатности.

«Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность)».

Ранее были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на 23 июля в палаточном лагере произошел пожар. Из 26 палаток, которые были в городке, сгорели 20. Всего в лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек. Жертвами трагедии стали четыре ребенка.

Начальник детского палаточного лагеря Максим Кузнецов накануне в разговоре с "кп" возмущался, что сейчас все проверяющие органы делают вид, будто только сейчас узнали о существовании на территории горнолыжного курорта «Холдоми» палаточного лагеря. По его словам, буквально 10 – 12 июля МЧС именно здесь проводило учения по эвакуации.

"Они именно из палаточного городка проводили эвакуацию, - возмущается Максим Кузнецов. – А сейчас от всего отказываются".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU