2019-07-24T11:01:02+03:00
Общество

Детский лагерь в Хабаровском крае закроют

Глава края Сергей Фургал сообщил, что сейчас готовятся документы, которые необходимы для закрытия лагеря [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Детский лагерь в Хабаровском крае закроют. Фото: ГУ МЧС РоссииДетский лагерь в Хабаровском крае закроют. Фото: ГУ МЧС России
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Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что детский лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, закроют. Об этом она заявила на совещании с участием статс-секретаря - заместителя министра просвещения России Павла Зеньковича.

"Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся. Сейчас там находятся 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей", - цитирует ее ТАСС.

В министерстве образования агентству не уточнили, когда именно лагерь будет полностью закрыт. Со своей стороны, глава региона Сергей Фургал сообщил, что готовятся документы, необходимые для закрытия лагеря.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне в детском палаточном лагере в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Всего на территории комплекса находились 189 детей, из них четверо погибли, еще 12 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четыре человека.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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