2019-07-24T11:39:09+03:00
Общество

Бывший гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на «Enter Sandman»

Песню он спел под аккомпанемент «Симфонического кино» [Видео]
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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«Симфоническое кино» играет каверы на Цоя с 2010 года Фото: Алексей ПАВЛОВ«Симфоническое кино» играет каверы на Цоя с 2010 года Фото: Алексей ПАВЛОВ
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Перепевка «Группы крови» Металликой - одна из самых обсуждаемых новостей последних дней. Дискуссии вокруг темы не утихают, кто-то в восторге, кто-то считает ажиотаж вокруг новости невытравленным преклонением перед западной культурой, кто-то критикует американский коллектив за качество исполнения. Бывший гитарист группы «Кино» также не остался в стороне."

Юрий Каспарян, близкий друг Цоя, сооснователь и бывший лидер-гитарист «Кино» не остался в стороне и спустя пару дней после концерта Metallica в Лужниках, 23 июля, дал свой ответ американской группе. Вместе со своим коллективом «Симфоническое кино», который играет оркестровые версии легендарных песен, он перепел песню Металлики «Enter Sandman» 1991 года. Публика встретила ответный жест бурными аплодисментами.

Гитарист Кино ответил Metallica кавером Enter Sandman.

ИСТОЧНИК KP.RU

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