Мусорная реформа в Омске: миллиардные инвестиции в регион, тысячи контейнеров для населения, отмена платы фронтовикам

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:33:15+03:00

70 новых экологичных мусоровозов приобрел «Магнит» с начала мусорной реформы в Омской области.

В Омской области прошло 100 дней со старта мусорной реформы. Сегодня региональные и муниципальные власти, депутаты, эксперты и представители общественных организаций, надзорные органы констатируют: реформа запущена, она работает

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Омский региональный оператор по ТКО ООО «Магнит» значительно обогнал своих коллег в других субъектах федерации. С начала реформы «Магнит» проинвестировал в Омскую область более 2 млрд. рублей. Уже сегодня собираемость платежей от населения составляет 75%! Количество закупленных и бесплатно переданных населению компанией «Магнит» контейнеров – 10 тыс. баков - является беспрецедентным для России.

Построено два мусоросортировочных комплекса, создано более 500 новых рабочих мест, ликвидировано более 300 несанкционированных свалок в городе, приобретено 70 новых экологичных мусоровозов, закуплена 1 тысяча спецконтейнеров для раздельного сбора отходов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU