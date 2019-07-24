Мусорная реформа в Омске: миллиардные инвестиции в регион, тысячи контейнеров для населения, отмена платы фронтовикам
Омский региональный оператор по ТКО ООО «Магнит» значительно обогнал своих коллег в других субъектах федерации. С начала реформы «Магнит» проинвестировал в Омскую область более 2 млрд. рублей. Уже сегодня собираемость платежей от населения составляет 75%! Количество закупленных и бесплатно переданных населению компанией «Магнит» контейнеров – 10 тыс. баков - является беспрецедентным для России.
Построено два мусоросортировочных комплекса, создано более 500 новых рабочих мест, ликвидировано более 300 несанкционированных свалок в городе, приобретено 70 новых экологичных мусоровозов, закуплена 1 тысяча спецконтейнеров для раздельного сбора отходов. Читать далее.
ИСТОЧНИК KP.RU