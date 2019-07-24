Госдума приняла закон о запрете выдавать займы гражданам под залог жилья

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-24T13:15:18+03:00

Кроме того, закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний

Изменить размер текста: A A

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья. Кроме того, данная правовая норма в целом ужесточает требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

Данный документ был внесен председателем нижней палаты Федерального собрания Вячеславом Володиным, а также и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Согласно закону:

- Всем видам микрофинансовых организаций теперь будут предоставлены дополнительные возможности по идентификации клиентов. В частности, они смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем.

- Предусмотрено ужесточение требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Теперь они будут приведены в соответствие с аналогичными требованиями, которые были выдвинуты к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

- Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании. Если в настоящее время он 10 тысяч рублей, то с 1 июля 2020 года он увеличится до 1 миллиона рублей с последующим ежегодным увеличением до 5 миллионов рублей на 1 июля 2024 года.

Ранее "Комсомолка" разбиралась, что делать тем, кому срочно понадобилось занять до зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU