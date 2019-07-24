Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes
Мосгорсуд решил изменить постановлении Хамовнического суда города Москвы, ранее обязавшего Леонида Ярмольника выплатить ФСО 400 рублей за разбитый Mercedes-Benz. Теперь он должен в два раза больше.
22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине актера и телеведущего произошла авария. Среди пострадавших машин оказался Mercedes-Benz, находившейся в собственности ФСО. Ремонт иномарки обошелся обслуживавшей ее организации в 1 миллион 234 тысячи рублей. Впоследствии, страховая компания покрыла лишь 400 тысяч рублей, остальную часть в Федеральной службе охраны потребовали взыскать с актера.
"Взыскать с Леонида Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 тысяч 432,76 рублей и взыскать госпошлину в размере 11 тысяч 534,33 рубля" – передает ТАСС итоговое постановление судьи.
На момент первого рассмотрения дела Ярмольник заявлял, что не согласен с суммой ремонта, так как машину чинили в самом дорогом сервисе. Сторона актера на начальной стадии процесса оценивала ущерб в 710 тысяч рублей.
Процесс состоялся 30 апреля 2019 года, Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с Ярмольника сумму в два раза меньшую той, что запрашивали прокуроры, только 432 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU