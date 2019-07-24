Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-24T14:30:05+03:00

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В Баренцевом море продолжаются испытания новейшего ракетного флота. Моряки Северного флота отрабатывают использование модернизированных подводных лодок проектов 955А и 885М.

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань“», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .

Госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М» и дизель-электрических подлодок «Лада» заключены на военно-техническом форуме «Армия-2019» , сообщает сайт телеканала «Звезда». Всего к 2020 году планируется построить семь «Ясеней». В июне 2019 года на форуме было объявлено о подписании контракта на строительство ещё двух модернизированных подлодок в дополнение к уже законтрактованным, т.е. всего в составе ВМФ будет девять «Ясеней» и «Ясеней-М».

ИСТОЧНИК KP.RU