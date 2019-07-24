Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-24T14:52:29+03:00

Ранее в Вашингтоне заявили, что США сбили как минимум один дрон, принадлежащий Ирану

Изменить размер текста: A A

Министр обороны Ирана Амир Хатами опроверг заявления Вашингтона о сбитых иранских беспилотниках.

«Ни один иранский беспилотник не был сбит», - прокомментировал Хатами слова главы Центрального командования вооруженных сил Соедененных Штатов генерала Кеннет Маккензи.

Ранее, 23 июля, Маккензи заявил о «сложной тактической картине» с иранскими дронами, которых «было два и возможно, было даже больше». «Мы уверены, что сбили один дрон, и, может быть, мы сбили второй», - заключил генерал.

Напомним, 18 июля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о сбитом в районе Ормузского пролива иранском дроне и у Вашингтона есть «явные доказательства». Однако Тегеран поспешил опровергнуть утверждение американского лидера. Корпус стражей исламской революции заявил, что в самое ближайшее время опубликует снимки корабля Boxer, который якобы сбил беспилотник, чтобы продемонстрируют мировому сообществу безосновательность заявлений США.

ИСТОЧНИК KP.RU