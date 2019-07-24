2019-07-24T15:41:46+03:00
Общество

Госдума приняла закон об увеличении срока службы в полиции

Речь идет о увеличении максимального срока службы. Выйти на пенсию по желанию можно будет как и раньше
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Повышение возраста пребывания сотрудников на службе поможет использовать опыт наиболее профессиональных кадровПовышение возраста пребывания сотрудников на службе поможет использовать опыт наиболее профессиональных кадровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 24 июля, Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников органов внутренних дел. Для младшего офицерского состава, майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции возраст будет повышен с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генераловс 60 до 65 лет.

“Повышение предельного возраста пребывания сотрудников МВД на службе поможет эффективно использовать опыт наиболее профессиональных сотрудников и поднять уровень укомплектованности подразделений», - пояснял Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он напомнил, что «по подсчетам специалистов, в течение пяти лет решение остаться на службе могут принять свыше 26 тысяч полицейских. При этом норма по выслуге лет не меняется, и все желающие смогут выйти на пенсию в прежние сроки».

Кроме того, по новому закону те, кто ранее работал в системе МВД, будут освобождены от прохождения испытаний для новичков, а некоторые сотрудники получат дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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