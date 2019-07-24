МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве в американские выборы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-24T15:16:17+03:00

Ранее Кристофер Рей утверждал, что Москва якобы не может прекратить попытки повлиять на внутреннюю политику Вашингтона

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Позиция Москвы остается неизменной – нет никаких оснований для утверждения, что Россия пыталась или собирается влиять на исход американских выборов. Таким образом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал очередное обвинение о вмешательстве в избирательный процесс США.

«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться, как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», - сказал дипломат, отметив, что Москва будет следить за выступлением Роберта Мюллера.

Напомним, накануне, 23 июля, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что Россия якобы по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы посредством иностранного влияния. Он утверждает, что Москва якобы не может прекратить попытки повлиять на внутреннюю политику Вашингтона даже после введения антироссийских санкций

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лучшее подтверждение тому, что Москва не вмешивалась в выборы президента США — то, что за все время расследования «влияния» на избирательный процесс, приписывают нашей стране, Вашингтон не смог представить ни одного доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU