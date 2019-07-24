2019-07-24T16:22:29+03:00
Политика

Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы

Экс-спецпрокурор США дал показания в Конгрессе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-спецпрокурор США дал показания в КонгрессеЭкс-спецпрокурор США дал показания в КонгрессеФото: REUTERS
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В среду, 24 июля, на слушаниях в Конгрессе Соединённых Штатов экс-спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа и не доказал отсутствия «сговора» с Москвой, которая якобы «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы.

«Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», - сказал Мюллер на первом публичном выступлении с момента назначения его на должность спецпрокурора.

Таким образом, Мюллер опроверг свои предыдущее заявление. Напомним, он два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США и в итоге не нашел свидетельств «сговора» Трампом с Москвой.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, что Москва будет следить за выступлением Роберта Мюллера. Дипломат также прокомментировал новые обвинения ФБР США о «вмешательстве» в американские выборы и подчеркнул, что для подобных утверждений нет никаких оснований.

Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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