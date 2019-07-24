Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В среду, 24 июля, на слушаниях в Конгрессе Соединённых Штатов экс-спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа и не доказал отсутствия «сговора» с Москвой, которая якобы «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы.
«Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», - сказал Мюллер на первом публичном выступлении с момента назначения его на должность спецпрокурора.
Таким образом, Мюллер опроверг свои предыдущее заявление. Напомним, он два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США и в итоге не нашел свидетельств «сговора» Трампом с Москвой.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, что Москва будет следить за выступлением Роберта Мюллера. Дипломат также прокомментировал новые обвинения ФБР США о «вмешательстве» в американские выборы и подчеркнул, что для подобных утверждений нет никаких оснований.
Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.
ИСТОЧНИК KP.RU