«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии обсудить транзит газа

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-24T16:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Дату следующей трёхсторонней встречи Украины, России и Еврокомиссии по будущему транзиту газа на 2020 год можно назначить уже сейчас. Соответствующие заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, отметив, что если для проведения переговоров российская сторона ждала результатов парламентских выборов, «то эти результаты уже известны».

«Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трёхсторонней встречи… Конечно, если российская сторона займет конструктивную позицию по поводу продолжения транзита», написал Витренко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что первым делом нужно было бы провести консультации на техническом уровне с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии.

Напомним, накануне, 23 июля, Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) направила письмо на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, в котором говорилось об огромных долгах компании «Укртрансгаз», которые угрожают стабильности поставок «голубого топлива» в страны Евросоюза через территорию незалежной. Генеральный секретарь EFET Ян Ван Акен заявил, что это подрывает доверие «международного сообщества к данному сектору украинской экономики» и может привести к изоляции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU