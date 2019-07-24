2019-07-24T04:47:47+03:00
Политика

В Европе заявили об угрозе партнерству с Украиной по газу

Долги «Укртрансгаза» вызывают серьезные опасения в Евросоюзе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страныРанее «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страныФото: REUTERS
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Огромные долги компании «Укртрансгаз» угрожают стабильности поставок «голубого топлива» в страны Евросоюза через территорию Незалежной, говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне компания-оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) заявила, что ей не хватает газа даже на собственные технические нужды, а купить не может из-за долгов: «Укртрансгаз» задолжал 4,1 миллиарда гривен (около десяти миллиардов рублей).

В своем письме генеральный секретарь EFET Ян Ван Акен отмечает, что эта ситуация вызывает серьезное беспокойство у европейских партнеров Украины и подрывает доверие «международного сообщества к данному сектору украинской экономики», что может привести к изоляции страны. Текст письма опубликовало издание «Украинские новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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