Госдума разрешила использовать луки и арбалеты на охоте
Государственная дума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении на заседании нижней палаты парламента в среду, 24 июля.
Сайт kp.ru писал, что в перечень охотничьего гражданского оружия попадут только те луки, чья сила дуги составляет более 27 килограмм-сил. Для арбалета эта норма чуть выше - 43 кгс.
Приобретать стрелковое оружие можно будет без лицензии (до пяти единиц), по охотничьему билету и разрешению на хранение. Также после покупки луки и арбалеты следует зарегистрировать в Росгвардии. Носить их собой в целях самообороны запрещено, передает ТАСС.
Депутаты считают, что принятие законопроекта будет способствовать привлечению туристов-охотников в нашу страну. На настоящий момент в мире насчитывается свыше четырех миллионов владельцев такого метательного оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU