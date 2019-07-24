2019-07-24T17:24:34+03:00
Политика

Госдума разрешила использовать луки и арбалеты на охоте

Приобретать такое оружие можно будет без лицензии - по охотничьему билету
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стреламиРоссиянам разрешили охотиться с луком и стреламиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная дума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении на заседании нижней палаты парламента в среду, 24 июля.

Сайт kp.ru писал, что в перечень охотничьего гражданского оружия попадут только те луки, чья сила дуги составляет более 27 килограмм-сил. Для арбалета эта норма чуть выше - 43 кгс.

Приобретать стрелковое оружие можно будет без лицензии (до пяти единиц), по охотничьему билету и разрешению на хранение. Также после покупки луки и арбалеты следует зарегистрировать в Росгвардии. Носить их собой в целях самообороны запрещено, передает ТАСС.

Депутаты считают, что принятие законопроекта будет способствовать привлечению туристов-охотников в нашу страну. На настоящий момент в мире насчитывается свыше четырех миллионов владельцев такого метательного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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