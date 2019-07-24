Россиян ждет резкое похолодание, вплоть до снегопада

СЕГОДНЯ 19:56 2019-07-24T19:56:59+03:00

В отдельных регионах может пойти снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура в столичном регионе может опуститься до +13

Изменить размер текста: A A

Резкая смена погоды ожидается жителей Европейской части России в эти выходные. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют резкое похолодание, вплоть до выпадения снега.

Сначала во власти холодного воздуха окажется север европейской территории. Уже в субботу, 27 июля, температура здесь опустится до +5..+7 градусов. Местами возможны осадки в виде мокрого снега. Центральную же часть страны похолодание настигнет в воскресенье.

В Москве по области столбики термометров опустятся до +18…+23, а в понедельник и вторник дневные показатели упадут до +13…+18°.

"Такая температура воздуха будет отставать от климатической нормы на 8, а местами и 10 градусов, в некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры", - сообщили в Гидрометцентре.

Для Москвы температурный рекорд на 29 июля составляет +5,6 градуса (1916 год), на 30 июля - +7,6 (2006), на 31 июля - +6,1 (1971).

Сайт kp.ru писал, что последние недели в столичном регионе довольно пасмурно и прохладно. Из-за непогоды синоптики регулярно объявляют желтый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU