2019-07-24T20:53:41+03:00
В мире

Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни

Певец хотел отметить свое 80-летие с поклонниками, но подхватил воспаление легких
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Чешский исполнитель Карел ГоттЧешский исполнитель Карел ГоттФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самый популярный чешский исполнитель Карел Готт вынужден был отменить свой юбилейный концерт в городе Либерце из-за болезни. Выступление должно было состояться в четверг, 25 июля, но 80-летний исполнитель подхватил воспаление легких. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анета Столцова.

"В связи с заболеванием - воспалением легких, господин Готт вынужден с огромным сожалением сообщить, что его концерт в городе Либерце, на котором он хотел вместе с вами отпраздновать свой юбилей, отменяется", - цитирует ТАСС представителя артиста.

Сайт kp.ru писал, что Готт по праву считается самым узнаваемым чехом в России. На его счету 150 альбомов, свыше 30 миллионов проданных дисков и другие достижения. Певец даже как-то принял участие в "Евровидении", но занял лишь 13 место.

В начале 2015 года у него обнаружили рак лимфатической системы. Тогда же в мае Готту сделали операцию брюшной полости в рамках лечения. Последние обследования показали, что онкологическое заболевание полностью отступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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