Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу

СЕГОДНЯ 22:25 2019-07-24T22:25:29+03:00

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Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева. Об этом сообщила супруга обвиняемого в мошенничестве политика Юлия Шестун.

По ее словам, решение о госпитализации было принято без учета мнения самого заключенного. Консилиум врачей посетил больницу "Матросской тишины" по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний и поставил экс-губернатору диагноз "депрессивное расстройство".

"Довели человека до такого состояния", - цитирует "Интерфакс" Юлию.

Напомним, что Шестуна подозревают в превышении должностных полномочий и присваивании земельных участков. Совокупный доход родственников чиновника за 2003-2018 годы составил 9 миллионов рублей, при этом сам Александр свою вину не признает.

"Комсомолке" удалось выяснить, что бывшему главе района рекомендовали чаще жаловаться на здоровье, устраивать голодовки и специально затягивать следствие, чтобы попасть в больницу изолятора. В таком состоянии будет проще избежать ответственности за преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU