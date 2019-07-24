2019-07-24T22:25:29+03:00
Происшествия

Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу

Врачи поставили экс-главе Серпуховского района диагноз "депрессивное расстройство"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Фото Антон Кардашов / АГН МоскваЭкс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Фото Антон Кардашов / АГН Москва
Изменить размер текста:

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева. Об этом сообщила супруга обвиняемого в мошенничестве политика Юлия Шестун.

По ее словам, решение о госпитализации было принято без учета мнения самого заключенного. Консилиум врачей посетил больницу "Матросской тишины" по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний и поставил экс-губернатору диагноз "депрессивное расстройство".

"Довели человека до такого состояния", - цитирует "Интерфакс" Юлию.

Напомним, что Шестуна подозревают в превышении должностных полномочий и присваивании земельных участков. Совокупный доход родственников чиновника за 2003-2018 годы составил 9 миллионов рублей, при этом сам Александр свою вину не признает.

"Комсомолке" удалось выяснить, что бывшему главе района рекомендовали чаще жаловаться на здоровье, устраивать голодовки и специально затягивать следствие, чтобы попасть в больницу изолятора. В таком состоянии будет проще избежать ответственности за преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию
Россиян ждет резкое похолодание, вплоть до снегопада
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
МВД планирует приравнять анаболики к сильнодействующим наркотикам
В Венесуэле стартовали масштабные военные учения
Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Британии
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам
Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»
Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»
Эколог объяснил, почему химотходы на Ангаре грозят "экологическим Чернобылем"
Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты