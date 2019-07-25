2019-07-25T02:04:28+03:00
В мире

Yonhap: КНДР запустила две ракеты

По данным южнокорейских военных, пуск двух неустановленных снарядов был произведен в районе города Вонсан
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на одном из предыдущих ракетных испытанийСеверокорейский лидер Ким Чен Ын на одном из предыдущих ракетных испытанийФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 25 июля, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщило, что северные соседи снова запустили две ракеты в восточном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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