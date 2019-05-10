Япония считает, что КНДР провела пуски баллистических ракет
Японское правительство считает, что в минувший четверг, 9 мая, КНДР запустила баллистические ракеты. Соответствующее заявление сделал министр обороны островного государства Такэси Ивая.
Кабмин провел комплексный анализ зафиксированных накануне пусков и пришел к выводу, что речь идет именно о баллистических ракетах малой дальности.
"Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление", - цитирует главу ведомства агентство Kyodo.
Сайт kp.ru писал о том, что 9 мая Северная Корея действительна осуществила запуск ряда неустановленных снарядов из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что при испытаниях были использованы маленькие ракеты небольшой дальности полета. Глава Белого дома пообещал и дальше наблюдать за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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