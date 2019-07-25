2019-07-25T05:32:53+03:00
Общество

В Минтруде предложили оставить программу маткапитала навсегда

Специалисты ведомства считают, что материнский капитал должен быть не только бессрочной мерой, но и более существенной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Минтруде считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочнойВ Минтруде считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочнойФото: Анастасия Осипова
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Программу материнского капитала нужно не просто продлить до 2025 года, а оставить в России навсегда, считают в министерстве труда.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», - сказал первый заместитель главы ведомства Алексей Вовченко.

Он добавил, что, по мнению специалистов министерства, эта программа поддержки семей должна действовать всегда, а сумму маткапитала необходимо постоянно индексировать, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал, что с 1 января 2020 года материнский капитал, по предварительным расчетам, увеличится до 470 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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