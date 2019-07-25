2019-07-25T08:05:05+03:00
Общество

В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным

Это поможет снизить отток молодежи из приграничных городов, считают авторы проекта
Мария ИГНАТЬЕВА
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Депутат Госдумы Борис Чернышов. Фото Александр Щербак/ТАССДепутат Госдумы Борис Чернышов. Фото Александр Щербак/ТАСС
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев предложил сделать образование в приграничных регионах бесплатным.

- Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях, - отметил депутат

Он уверен, что сейчас молодежь выбирает переезд в другой город, чтобы учится в более сильных институтах. А после переезда выпускники не возвращаются в родные города, что приводит к дефициту там кадров. Политик также уточнил, что русскоязычные специалисты из соседних стран, должны получать образование тоже бесплатно, пишет «РИА Новости». По его мнению, это повысит престиж России за рубежом.

Напомним, что ранее «КП» писала о разочаровании россиян в высшем образовании. Две трети наших соотечественников уверены, что сделать хорошую карьеру можно и без диплома

ИСТОЧНИК KP.RU

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