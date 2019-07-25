Большинству россиян не хватает денег до зарплаты

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-25T08:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне рассказали, что нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Люди ощущают нехватку от 1-2 тысяч рублей до 10 тысяч. Исследование провел онлайн-сервис кредитования.

- Как установили специалисты компании в ходе интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% - в пяти тысячах рублей, - сообщили «РИА Новости» в компании.

Специалисты отметили, что 10,2% опрошенных сообщили о необходимых им 3-4 тысячах рублей, еще 11,4% хватило бы 1-2 тысячи. Не нуждается в дополнительных деньгах между зарплатами практически четверть россиян. Только у 5% респондентов в конце месяца остаются излишки, чтобы делать сбережения.

Напомним, что эксперты назвали самую распространенную заработную плату россиян. Она серьезно отличается от средней по стране в меньшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU