Эксперты назвали самую распространенную зарплату в России

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-23T11:23:55+03:00

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Росстат рассказал, какая зарплата у большинства Россиян. По данным экспертов, многие жители страны получают вдвое меньше средней величины заработной платы – 23,5 тысячи рублей. Эта цифра взята только за апрель 2019 года.

При этом, показатель достоверен и отражает уровень дохода россиян объективнее, чем статистические данные о среднем заработке по стране. В апреле сообщалась, что средняя зарплата в России 47,7 тысяч рублей. Как сообщили «Известиям» эксперты, разница лишь доказывает сохранившееся неравенство в обществе.

В Минтруде не смогли объяснить, почему существует такая разительная разница между данными средней зарплаты по стране и тем, сколько фактически получает большинство россиян.

Ранее «КП» писала о том, молодые специалисты определились с желаемой заработной платой. Самые высокие запросы у IT-специалистов. У работников образования значительно меньше. К слову, каждый пятый работник отрасли получает меньше 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU