Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные испытания, которые способствуют наращиванию военной напряженности на полуострове. Об этом на брифинге заявила представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хён Су.
- Мы призываем Северную Корею прекратить действия, которые не помогают усилиям по снятию военной напряженности на Корейском полуострове, - передает её слова агентство Yonhap.
Поводом к такому резкому заявлению стал запуск Северной Кореей двух ракет малой дальности. Сеул запустил их в сторону Японского моря в ночь на 25 июля. Ракеты преодолели расстояние в 430 километров.
Это событие повлекло за собой шквал критики со стороны Южной Кореи. Пока Сеул не собирается предпринимать каких-либо военных мер в ответ на запуски Пхеньяна. Однако страна сохраняет боевую готовность и призывает к сотрудничеству другие государства.
- Мы будем поддерживать постоянную связь с США и Японией. Также ожидаем контактов с Китаем и Россией, - отметили в министерстве обороны Южной Кореи.
ИСТОЧНИК KP.RU