2019-07-25T14:01:14+03:00
В мире

Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности

Накануне Северная Корея запустила две ракеты малой дальности
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Поводом к такому резкому заявлению стал запуск Северной Кореей двух ракет малой дальностиПоводом к такому резкому заявлению стал запуск Северной Кореей двух ракет малой дальностиФото: REUTERS
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Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные испытания, которые способствуют наращиванию военной напряженности на полуострове. Об этом на брифинге заявила представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хён Су.

- Мы призываем Северную Корею прекратить действия, которые не помогают усилиям по снятию военной напряженности на Корейском полуострове, - передает её слова агентство Yonhap.

Поводом к такому резкому заявлению стал запуск Северной Кореей двух ракет малой дальности. Сеул запустил их в сторону Японского моря в ночь на 25 июля. Ракеты преодолели расстояние в 430 километров.

Это событие повлекло за собой шквал критики со стороны Южной Кореи. Пока Сеул не собирается предпринимать каких-либо военных мер в ответ на запуски Пхеньяна. Однако страна сохраняет боевую готовность и призывает к сотрудничеству другие государства.

- Мы будем поддерживать постоянную связь с США и Японией. Также ожидаем контактов с Китаем и Россией, - отметили в министерстве обороны Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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