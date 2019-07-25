2019-07-25T14:41:31+03:00
Политика

Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

Российский лидер отметил ответственность и беспристрастность работы следственной службы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздникомПутин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздникомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов следственных органов РФ с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестную работу в интересах государства и всех граждан страны.

«С петровских времён ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте российского президента.

Путин выразил уверенность, что российские следователи и дальше будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как криминалисты за пару часов рисуют портрет террориста по ДНК и вычисляют убийцу с помощью комара. Накануне Дня сотрудника органов следствия спецкора «Комсомольской правды» пригласили в одно из самых закрытых подразделений Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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