2019-07-25T15:39:14+03:00
Звезды

Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино

Она сыграет роль информатора в мафиозной семье
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Лауреат четырех «Оскаров» поработает с режиссером «Молодого Папы» и «Великой красоты»Лауреат четырех «Оскаров» поработает с режиссером «Молодого Папы» и «Великой красоты»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская актриса, звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс получит роль и станет сопродюсером в новом фильме режиссера Паоло Соррентино. Она будет играть девушку-информатора полиции, введенной в мафиозную группировку. Основой для фильма послужит нон-фикшн книга Терезы Карпентер «Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld» о реальной женщине Арлин Брикман, связавшейся в 50-х с гангстерами, но начавшей в последствии помогать полиции, что позволило отдать под суд мафиозную семью Коломбо.

К работе со знаменитым режиссером Дженнифер приближалась долго и трудно, сообщает сайт Свободная пресса. Первые роли Лоуренс не принесли ей желаемого успеха. В начале своей карьеры она снималась в различных малопопулярных сериалах и телешоу. Первая, хоть и малозаметная роль в большом кино состоялась только в 2008 году, когда Лоуренс попала в картину «Вечеринка в саду». Мировую известность Лоуренс получила после участия в трех частях «Людей Икс» и трилогии «Голодные игры». За свою карьеру она стала обладателем четырех «Оскаров», BAFTA, трех «Золотых глобусов» и двух «Премий Гильдии киноактеров США».

ИСТОЧНИК KP.RU

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