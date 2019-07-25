Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-25T15:39:14+03:00

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Американская актриса, звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс получит роль и станет сопродюсером в новом фильме режиссера Паоло Соррентино. Она будет играть девушку-информатора полиции, введенной в мафиозную группировку. Основой для фильма послужит нон-фикшн книга Терезы Карпентер «Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld» о реальной женщине Арлин Брикман, связавшейся в 50-х с гангстерами, но начавшей в последствии помогать полиции, что позволило отдать под суд мафиозную семью Коломбо.

К работе со знаменитым режиссером Дженнифер приближалась долго и трудно, сообщает сайт Свободная пресса. Первые роли Лоуренс не принесли ей желаемого успеха. В начале своей карьеры она снималась в различных малопопулярных сериалах и телешоу. Первая, хоть и малозаметная роль в большом кино состоялась только в 2008 году, когда Лоуренс попала в картину «Вечеринка в саду». Мировую известность Лоуренс получила после участия в трех частях «Людей Икс» и трилогии «Голодные игры». За свою карьеру она стала обладателем четырех «Оскаров», BAFTA, трех «Золотых глобусов» и двух «Премий Гильдии киноактеров США».

ИСТОЧНИК KP.RU