2019-07-25T15:49:15+03:00
Происшествия

Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в себя

Состояние Александра Поганшева оценивается как стабильно тяжелое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Сотрудника посольства успешно прооперировалиСотрудника посольства успешно прооперировалиФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Советник посольства Белоруссии в Анкаре по административным вопросам Александр Поганшев пришел в себя после экстренной операции. Хирургическое вмешательство понадобилось после того, как на дипломата напал неуравновешенный вооруженный мужчина.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в среду, 24 июля. Александр возвращался домой вместе с сыном, когда на него набросился сосед. Бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата, а после покончил с собой.

Доставленного в больницу Поганшева успешно прооперировали. Супруга смогла навестить его уже в четверг днем.

"Наш сотрудник находится в реанимационной палате. <...> Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", - цитирует БЕЛТА Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в Турции Андрея Савиных.

По факту случившегося проводится тщательное расследование. В Минске считают, что инцидент не имеет под собой никакой политической подоплеки.

Нападение на белорусского дипломата в Анкаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина
Компания-судовладелец: экипаж задержанного СБУ российского танкера отправляется домой
В МАГАТЭ назначили нового руководителя
Косачев: Зеленский должен разъяснить свою позицию по задержанию российского танкера
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
В России увеличилось число мошенничеств с электронными подписями
Представители РФ и Южной Кореи обсудили инцидент над Японским морем
В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому
Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ
В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера
В Госдуме назвали "пиратством" задержание Украиной российского танкера
Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты