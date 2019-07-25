Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в себя

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-25T15:49:15+03:00

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Советник посольства Белоруссии в Анкаре по административным вопросам Александр Поганшев пришел в себя после экстренной операции. Хирургическое вмешательство понадобилось после того, как на дипломата напал неуравновешенный вооруженный мужчина.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в среду, 24 июля. Александр возвращался домой вместе с сыном, когда на него набросился сосед. Бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата, а после покончил с собой.

Доставленного в больницу Поганшева успешно прооперировали. Супруга смогла навестить его уже в четверг днем.

"Наш сотрудник находится в реанимационной палате. <...> Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", - цитирует БЕЛТА Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в Турции Андрея Савиных.

По факту случившегося проводится тщательное расследование. В Минске считают, что инцидент не имеет под собой никакой политической подоплеки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722175" frameborder="0"></iframe> Нападение на белорусского дипломата в Анкаре.

ИСТОЧНИК KP.RU