Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-25T18:24:29+03:00

Новый премьер-министр королевства в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям выхода из Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер-министр королевства в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям выхода из Евросоюза [видео]

Изменить размер текста: A A

Новоизбранный глава Консервативной партии и премьер-министром Великобритании Борис Джонсон надеется, что Брюссель пойдет на пересмотр соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако глава британского парламента заявил о необходимости максимально подготовиться к «жесткому Brexit», к которому страна еще не совсем готова.

«Если они этого не сделают, нам, конечно, придется покинуть ЕС без соглашения», - сказал Джонсон о пересмотре соглашения. По словам политика, «Великобритания лучше подготовлена к такой ситуации, чем многие считают», однако еще «не готова так, как следовало бы».

«В течение 98 дней, которые у нас остаются, мы максимально ускорим нашу подготовку, чтобы обеспечить как можно меньше сбоев в жизни нашей нации», - подчеркнул Джонсон.

Напомним, во время предвыборной гонки за кресло лидера Консервативной партии Джонсон не раз заявлял о готовности реализовать «жесткий» Brexit без соглашения с Брюсселем. При вступлении в должность британского премьер-министра политик в очередной раз заявил, что Соединённое Королевство должно выйти из Евросоюза до 31 октября «при любом развитии событий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU