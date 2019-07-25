Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Генеральная прокуратура России признала зарегистрированную в США неправительственную организацию Atlantic council of the United States ("Атлантический совет") нежелательной на территории нашей страны. Такое решение было принято в четверг, 25 июля, по итогам изучения имеющихся в распоряжении органов материалов.
"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Министерство юстиции РФ уже уведомлено о принятом решение. В скором времени перечень нежелательных в России иностранных неправительственных организаций будет пополнен.
В настоящий момент в нем находятся 16 компаний, не считая "Атлантического совета". Сайт kp.ru писал, что одним из последних в перечень внесен Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев").
ИСТОЧНИК KP.RU