2019-07-25T19:27:45+03:00
Политика

Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным

Деятельность этой американской организации угрожает основам конституционного строя нашего государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Деятельность Атлантического совета представляет угрозу безопасности РФДеятельность Атлантического совета представляет угрозу безопасности РФФото: Иван ВИСЛОВ
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Генеральная прокуратура России признала зарегистрированную в США неправительственную организацию Atlantic council of the United States ("Атлантический совет") нежелательной на территории нашей страны. Такое решение было принято в четверг, 25 июля, по итогам изучения имеющихся в распоряжении органов материалов.

"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Министерство юстиции РФ уже уведомлено о принятом решение. В скором времени перечень нежелательных в России иностранных неправительственных организаций будет пополнен.

В настоящий момент в нем находятся 16 компаний, не считая "Атлантического совета". Сайт kp.ru писал, что одним из последних в перечень внесен Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев").

ИСТОЧНИК KP.RU

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