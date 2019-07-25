МИД РФ призвал КНДР разрешить ситуацию с задержанием российского судна
Министерство иностранных дел РФ обратилось к северокорейским властям с просьбой поскорее разрешить ситуацию с задержанием российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8".
Сайт kp.ru писал, что корабль арестовали еще 17 июля по обвинению в нарушении государственной морской границы. Пограничники отконвоировали судно в порт Вонсан вместе с 15 россиянами и двумя гражданами Южной Кореи на борту. Ранее сообщалось, что капитан "Сянхайлиня-8" уже признал свою вину. Проверка продолжается.
В связи с инцидентом в МИД РФ был приглашен временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. Его встреча с замглавы ведомства Игорем Моргуловым состоялась в четверг, 25 июля.
"С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием", - сообщается на сайте министерства.
Также дипломаты успели обсудить вопросы двусторонней повестки дня, включая ситуацию на Корейском полуострове.
ИСТОЧНИК KP.RU