2019-07-25T22:53:37+03:00
В мире

Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками

Под следствием оказались 16 рядовых военнослужащих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американских морпехов подозревают в торговле людьми и наркотикамиАмериканских морпехов подозревают в торговле людьми и наркотикамиФото: REUTERS
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Следственное управление Военно-морских сил США задержало 16 морских пехотинцев по обвинению в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе командования Первой дивизии береговых войск.

Всех обвиняемых задержали утром в четверг, 25 июля. Речь идет о рядовых военнослужащих без высоких званий. Помимо этих 16 человек, на допрос были вызваны еще восемь пехотинцев. Они проходят по другому делу о возможной контрабанде наркотиков.

"Первая дивизия морской пехоты привержена принципам правосудия и верховенства закона, и мы продолжим тесное сотрудничество со Следственным управлением ВМС по этому вопросу", - цитирует Fox News заявление командования.

В руководстве Первой дивизии морской пехоты подчеркнули, что готовы допросить каждого, кто может быть хоть как-то связан с этим громким делом.

Примечательно, что несколькими неделями ранее по обвинению в торговле людьми был задержан также американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн. Предполагается, что он может быть причастен к привлечению несовершеннолетних в индустрию предоставления сексуальных услуг, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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