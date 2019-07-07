В США по обвинению в торговле людьми задержали миллиардера Джеффри Эпштейна

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-07T09:56:31+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка арестовали американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила газеты New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Эпштейн был арестован в субботу вечером в районе Нью-Йорка в связи с обвинениями, предъявленными федеральной прокуратурой. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник, 8 июля.

Газета отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также бывшего главу Белого дома Билла Клинтона.

Агентство Associated Press допустило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое проводилось в 2007-2008 годах. Тогда миллиардера обвиняли в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. Более того, он даже признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией, за что был заключен в тюрьму почти на 13 месяцев.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президента США Дональда Трампа в общей сложности обвиняют в былых приставаниях и сексуальных домогательствах около двух десятков разных женщин. Буквально недавно журналистка Джин Кэрролл заявила, что в конце в середине 90-х американский лидер якобы изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU