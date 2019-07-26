2019-07-26T02:33:26+03:00
В мире

Пхеньян: Запуск двух ракет в КНДР был предупреждением «милитаристам в Южной Корее»

Ким Чен Ын призвал Сеул отказаться от военных учений и развертывания новых вооружений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен ын, накануне лично руководивший запуском двух ракет малой дальности, заявил, что проведенные в КНДР испытания новых «управляемых тактических ракет» были предупреждением «милитаристам в Южной Корее», сообщает официальный вестник Пхеньяна, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын напрямую выступил с заявлением, что испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения», - пишет агентстство.

Глава КНДР добавил, что его страна продолжит «разработку сверхмощных систем вооружений, чтобы предотвратить потенциальные и прямые угрозы с юга», в очередной раз призвав Сеул отказаться от военных учений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 июля Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что северные соседи снова запустили две ракеты в сторону Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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