Российские моряки с задержанного СБУ танкера Neyma прилетели в Москву
Российские моряки, накануне задержанные Службой безопасности Украины вместе с танкером Nеyma («Нейма»), к утру пятницы, 25 июля, вернулись в Москву.
Самолет, которым члены экипажа корабля вылетели из Кишинева, приземлился в столичном аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, сотрудники СБУ задержали российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области, заявив, что это именно то судно, которое блокировало украинские корабли во время прошлогодней провокации Киева в Керченском проливе.
Позже СБУ признала, что у нее не было никаких оснований задерживать россиян, находившийся на борту экипаж не нарушал нормы морского права и украинские законы. В заявлении ведомства подчеркивается, что Украина, «как правовое государство», предоставила команде судна «беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям», «не нарушая права и свободы российских моряков».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ задержала российский танкер
СБУ задержала российский танкер Neyma, которому вменяют блокирование украинских военных катеров и буксира при попытке их пройти с нарушениями установленных правил из Черного моря в Азовское через Керченский пролив (подробности).
СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»