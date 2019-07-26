Российские моряки с задержанного СБУ танкера Neyma прилетели в Москву

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-26T05:02:44+03:00

Ранее СБУ признала, что у нее не было оснований задерживать российских моряков Фото: REUTERS

Ранее Служба безопасности Украины признала, что у нее не было оснований задерживать экипаж судна

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Российские моряки, накануне задержанные Службой безопасности Украины вместе с танкером Nеyma («Нейма»), к утру пятницы, 25 июля, вернулись в Москву.

Самолет, которым члены экипажа корабля вылетели из Кишинева, приземлился в столичном аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сотрудники СБУ задержали российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области, заявив, что это именно то судно, которое блокировало украинские корабли во время прошлогодней провокации Киева в Керченском проливе.

Позже СБУ признала, что у нее не было никаких оснований задерживать россиян, находившийся на борту экипаж не нарушал нормы морского права и украинские законы. В заявлении ведомства подчеркивается, что Украина, «как правовое государство», предоставила команде судна «беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям», «не нарушая права и свободы российских моряков».

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СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU