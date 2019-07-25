2019-07-25T15:12:39+03:00
Политика

СБУ задержала российский танкер

За участие в блокировке прохода под Крымским мостом на Украине его хотят арестовать
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments9
СБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua FacebookСБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua Facebook
Изменить размер текста:

СБУ задержала российский танкер Neyma, которому вменяют блокирование украинских военных катеров и буксира при попытке их пройти с нарушениями установленных правил из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

- Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе, - говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Сейчас, по сообщениям украинской стороны, контрразведка вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна.

Российский танкер NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

Российский танкер NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

Где произошло задержание танкера, пока не сообщается. Стоит напомнить, что российская сторона действительно выставляла в районе моста при попытке провокации грузовое судно, чтобы не доводить дело крайности и необходимости топить украинские катера. Однако совершенно точно, что гражданский капитан и гражданское судно было обязано выполнить распоряжение командования Погранохраны в российских территориальных водах. В связи с чем нынешняя выходка украинских спецслужб может расцениваться как акт пиратства, причем, уже на международном уровне.

Вместе с тем, такие откровенно пиратские действия Украины превращают вероятность возвращения украинских моряков, задержанных как раз за Керченскую провокацию в близкую к нулевой. Чего в Киеве при подготовке новой провокации не могли не понимать.

Враждебные действия Украины на море могут привести и к другим отрицательным последствиям для украинской стороны. Например, украинские моряки на Азове могут снова на долгое время стать на прикол и сушить свои сети на берегу. Как они это уже делали на протяжении нескольких месяцев. Есть и другие варианты ответа.

Танкер Neyma в настоящее время находится в порту Измаила, где, судя по всему, он и был задержан. Судно было построено в 1989 году в Болгарии. Порт приписки – Таганрог, судно принадлежит ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ходит под флагом Российской Федерации. NEYMA имеет размер в длину 122м и ширину 15м. Валовый тоннаж судна составляет 2868 тон. Экипаж укомплектован, по предварительным данным, гражданами РФ.

КСТАТИ

Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно

ФСБ рассказало подробности задержания военных кораблей Украины и детали допроса их экипажей (подробности)

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог Денис Денисов: Украинский омбудсмен сражается больше за свою должность, чем за моряков
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии пояснил «КП» причину громких заявлений украинского уполномоченного по правам человека о «решении по освобождении моряков»
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда"
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ [видео]
Новости 24
В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому
Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ
МИД РФ прокомментировало задержание Украиной российского танкера
В Госдуме назвали "пиратством" задержание Украиной российского танкера
Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты