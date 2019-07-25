СБУ задержала российский танкер Neyma, которому вменяют блокирование украинских военных катеров и буксира при попытке их пройти с нарушениями установленных правил из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

- Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе, - говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Сейчас, по сообщениям украинской стороны, контрразведка вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна.

Российский танкер NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

Где произошло задержание танкера, пока не сообщается. Стоит напомнить, что российская сторона действительно выставляла в районе моста при попытке провокации грузовое судно, чтобы не доводить дело крайности и необходимости топить украинские катера. Однако совершенно точно, что гражданский капитан и гражданское судно было обязано выполнить распоряжение командования Погранохраны в российских территориальных водах. В связи с чем нынешняя выходка украинских спецслужб может расцениваться как акт пиратства, причем, уже на международном уровне.

Вместе с тем, такие откровенно пиратские действия Украины превращают вероятность возвращения украинских моряков, задержанных как раз за Керченскую провокацию в близкую к нулевой. Чего в Киеве при подготовке новой провокации не могли не понимать.

Враждебные действия Украины на море могут привести и к другим отрицательным последствиям для украинской стороны. Например, украинские моряки на Азове могут снова на долгое время стать на прикол и сушить свои сети на берегу. Как они это уже делали на протяжении нескольких месяцев. Есть и другие варианты ответа.

Танкер Neyma в настоящее время находится в порту Измаила, где, судя по всему, он и был задержан. Судно было построено в 1989 году в Болгарии. Порт приписки – Таганрог, судно принадлежит ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ходит под флагом Российской Федерации. NEYMA имеет размер в длину 122м и ширину 15м. Валовый тоннаж судна составляет 2868 тон. Экипаж укомплектован, по предварительным данным, гражданами РФ.

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