В Раменском ссора приятелей закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-26T10:20:39+03:00

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Накануне в подмосковном Раменском ссора двух приятелей привела одного из них на больничную койку. Знакомые вместе выпивали горячительные, которые разогрели кровь до конфликтной ситуации. Решить его на словах мужчины не смогли, один из них схватился за нож.

- 45-летний мужчина ножом ударил приятеля в левый глаз. Его с проникающим ранением в череп доставили в местную больницу. В больницу 42-летнего мужчину доставили из его квартиры на карете скорой помощи, - сообщил источник сайта Kp.ru.

Агрессивного приятеля задержали и доставили в отдел полиции в тот же день. Мужчины оказались соседями – живут в рядом стоящих домах.

Напомним, что подмосковное Раменское не в первый раз за последние сутки мелькает в криминальной сводке. Накануне ревнивый любовник зарезал там молодую мать прямо на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU